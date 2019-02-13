Псковские курсанты прошли практику в колонии

11:33, 13 февраля 2019, ПАИ

Участники игровых коллективов комплексных учений «Итог – 2019» вместе с руководством и преподавателями псковского филиала Академии ФСИН России побывали в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области, где практические работники смогли оценить подготовку обучающихся вуза к службе в территориальных органах ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Курсанты показали свою готовность к будущей профессии, приняв участие в специальных мероприятиях, проводимых на объектах жилой и производственной зон ИК-4 УФСИН России по Псковской области.

Напомним, что в течение этой недели одновременно с Академией ФСИН России в псковском филиале у пятикурсников проходят комплексные учения. С этой целью создан штаб, в состав которого входит руководство и профессорско-преподавательский состав образовательной организации. Вместе с ними подготовку к службе будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы оценивают практические работники. Ежедневно вся полученная информация анализируется и систематизируется с целью подведения общих итогов комплексных учений.