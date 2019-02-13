«Игровая терапия» для пенсионеров состоится 15 февраля в бассейне в Порхове

12:25, 13 февраля 2019, ПАИ

Региональное отделение Союза пенсионеров России по Псковской области 15 февраля в рамках проекта «Университет серебряного возраста — дорога к долголетию «80+» проведёт спортивное состязание «Игровая терапия».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в рамках соревнований пенсионеры из Пскова, Псковского, Дедовичского, Дновского и Порховского районов встретятся в бассейне «Четыре сезона» в Порхове. В списке участников — 52 человека. Самой старшей спортсменке - Людмиле Баженовой из Порхова - 78 лет. В программе мероприятия — эстафета 6×25 метров и индивидуальные заплывы на дистанцию 25 метров.

Напомним, проект «Университет серебряного возраста — дорога к долголетию «80+» реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Задача проекта — пропаганда здорового образа жизни среди пенсионеров.