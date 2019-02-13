Партпроект «Чистая страна» поощрил псковских школьников за участие в экологической акции

15:16, 13 февраля 2019, ПАИ

Учащиеся псковской школы №9 получили поощрение за активное участие во всероссийской акции «Сдай батарейки – спаси ёжика!». 12 февраля во время визита в образовательное учреждение региональный координатор партийного проекта «Чистая страна», депутат областного Собрания Геннадий Григорьев вручил ребятам наборы для рисования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Организаторами экологической акции в Пскове выступили педагоги – активисты партии «Единая Россия». Суть ее заключается в том, что дети и взрослые собирают отработанные батарейки и передают их для утилизации специальной компании, оказывающей услуги в сфере обращения с опасными отходами. Сотрудничество налажено на безвозмездной основе.

«Эта продукция потом идет в Челябинск. У нас, в России, всего один уникальный завод по переработке батареек, - отметил Григорьев. – Очень радует, что есть такие школьники, которые следят за экологией. Молодцы ребята! Благодаря таким волонтерам мы сделаем наш дом чище». Также он поблагодарил учителей, которые занимаются экологическим воспитанием подрастающего поколения.

В тот же день куратор партпроекта «Чистая страна» посетил управляющую организацию «10-й район», которая установила в Пскове первый приемник опасных отходов – ламп, батареек, градусников. Экобокс, появившийся на улице Коммунальной, пользуется популярностью у горожан, заметил заместитель гендиректора УК Константин Глиняный и добавил, что второй контейнер планируется разместить в жилом комплексе «Видный».

По его словам, управляющие организации сегодня обязаны организовать места для сбора таких отходов и утилизировать их за свой счет, заключив договор со специализирующейся на этом компанией. При этом псковичи пользуются экобоксом бесплатно. «Пока опасные отходы вывозятся раз в месяц, дальше, наверное, народ будет активнее, и экобоксы будут заполняться быстрее», - уточнил Глиняный.

В завершение Григорьев отметил важность работы в этом направлении и призвал представителей других управляющих компаний области брать пример с первопроходцев.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории РФ.