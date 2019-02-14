Псковских старшеклассников приглашают к участию во второй Всероссийской олимпиаде ПАО «Россети»

10:10, 14 февраля 2019, ПАИ

В марте стартует Всероссийская Олимпиада школьников ПАО «Россети». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», акция нацелена на выявление одаренных старшеклассников, способных к техническому творчеству, инновационному мышлению и готовых связать свою профессиональную деятельность с электроэнергетикой. Планируется, что победители Олимпиады будут приглашены для участия в разработке передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 9 и 10 классов. Олимпиада проводится ПАО «Россети» совместно с ПАО «МРСК Северо-Запада» по двум отдельным потокам для учащихся 9 и 10 классов в очной форме в два обязательных этапа.

Отборочный этап в формате выполнения участниками заданий, направленных на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования, состоится в течение двух дней: 02 марта («математика», «информатика») и 03 марта («физика») 2019 года в Пскове на базе ПсковГУ. Второй этап пройдет в Санкт-Петербурге в формате выполнения участниками комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по предметам «физика», «математика», «информатика» в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Условия и порядок участия в Олимпиаде представлены на сайте mrsksevzap.ru/OlympicsRosseti. Там можно прочитать положение об Олимпиаде и регламент проведения Олимпиады. Также на сайте размещены формы заявки на участие в Олимпиаде и заявление-согласие на обработку персональных данных. Старшеклассники, желающие принять участие во Всероссийской Олимпиаде ПАО «Россети», могут направлять заявки на участие до 26 февраля 2019 года на электронный адрес mng@pskovenergo.ru.

Олимпиада для старшеклассников ПАО «Россети» проводится во второй раз. В 2018 году ученик Псковского технического лицея Александр Кейно стал призером второй степени, успешно решив все задания как регионального, так и всероссийского этапов. В августе 2018 года Александр, как и другие победители и призеры Олимпиады, принял участие в тематической смене Всероссийского детского центра «Орленок» в Туапсе, где ребята под руководством экспертов работали над проектами в области электроэнергетики. Как призер Олимпиады ПАО «Россети», Александр Кейно стал участником молодежной программы Российской энергетической недели в Москве и Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКториЯ» в Ярославле.