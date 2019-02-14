Глава Пскова поздравил ветерана-труженика тыла Тамару Лушкину с юбилеем

17:39, 14 февраля 2019, ПАИ

14 февраля глава Пскова Иван Цецерский поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны - труженика тыла Тамару Лушкину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Тамара Лушкина участвует в жизни Пскова, в мероприятиях патриотической направленности, рассказывает юным псковичам о любви к Родине и о трудностях военных лет. Иван Цецерский поздравил юбиляршу, отметив, что родился с ней в один день.

Иван Цецерский передал поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина, а также вручил имениннице приветственный адрес главы города и подарок. Он подчеркнул, что ветераны заслуживают особого уважения и пожелал Тамаре Лушкиной бодрости духа, энергии, много радости и крепкого здоровья.

К поздравлениям с юбилеем также присоединились представители Совета ветеранов округа.