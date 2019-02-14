0
17:40
«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
17:26
Правила градостроительства
17:24
Учения ВДВ по захвату аэродрома с десантированием техники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:21
Ревизия: Медицинский центр «Лидер»
16:02
Псковская область подключилась к проекту «Кино России»
14:31
Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, уверена руководитель псковской «Зоозащиты»
14:04
22 февраля запустят «Ласточку» между Псковом, Новгородом и Петрозаводском
Еще новости
Общество

Глава Пскова поздравил ветерана-труженика тыла Тамару Лушкину с юбилеем

14 февраля глава Пскова Иван Цецерский поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны - труженика тыла Тамару Лушкину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Тамара Лушкина участвует в жизни Пскова, в мероприятиях патриотической направленности, рассказывает юным псковичам о любви к Родине и о трудностях военных лет. Иван Цецерский поздравил юбиляршу, отметив, что родился с ней в один день.

Иван Цецерский  передал поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина, а также вручил имениннице приветственный адрес главы города и подарок. Он  подчеркнул, что ветераны заслуживают особого  уважения и пожелал Тамаре Лушкиной бодрости духа, энергии, много радости и крепкого здоровья.

К поздравлениям с юбилеем также присоединились представители Совета ветеранов округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
14 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
Учения ВДВ по захвату аэродрома с десантированием техники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 февраля 2019
Учения ВДВ по захвату аэродрома с десантированием техники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковская область подключилась к проекту «Кино России»
14 февраля 2019
Псковская область подключилась к проекту «Кино России»
Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, уверена руководитель псковской «Зоозащиты»
14 февраля 2019
Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, уверена руководитель псковской «Зоозащиты»
22 февраля запустят «Ласточку» между Псковом, Новгородом и Петрозаводском
14 февраля 2019
22 февраля запустят «Ласточку» между Псковом, Новгородом и Петрозаводском 2
Супружеская пара из Новосокольников приняла участие в программе «Модный приговор» на Первом канале
14 февраля 2019
Супружеская пара из Новосокольников приняла участие в программе «Модный приговор» на Первом канале
Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
14 февраля 2019
Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14 февраля 2019
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...