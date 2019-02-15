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Общество

Сретенье Господне празднуют православные 15 февраля

Сретенье Господне отмечают православные 15 февраля. Праздник получил свое название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной (само слово «сретение» и означает «встреча»), сообщает сalend.ru. У евреев существовал закон, по которому каждого первенца родители на 40-й день жизни должны были приносить в храм. В исполнение этого закона Дева Мария пришла со своим сыном в храм. Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица — праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа.

В народе этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье). Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны.

В северо-западной Руси праздник был известен под названием Громниц. В этот день было принято приносить в церковь для освещения свечи. Потом во время грозы (и, соответственно, грома) их зажигали, чтобы отогнать беду. Громницы (так называли сами свечи) давали также в руки умирающим, чтобы к нему не смогла подойти нечистая сила. Также в этот день иногда поджигали друг другу волосы — это считалось верным средством от головной боли.

В Сретенье особо заботились о домашней птице. Например, начинали кормить кур овсом, приговаривая: «Корми кур овсом — летом будешь с яйцом». И наоборот: «Если птица напьется воды (то есть не поест) — наберутся хозяева беды».

С этим праздником связано множество поговорок: «Сретенье — зима с летом встретились»; «Солнце на лето, зима на мороз»; «У дня больше света, у ночи меньше стужи»; «Зима весну встречает, заморозить хочет, а сама от своего хотенья только потеет».

Не меньше было и примет на погоду. Считалось, что если метет снег — будет поздняя весна. На это уже указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали — если снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев.

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