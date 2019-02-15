Около 100 человек пополнили в прошлом году ряды контрактников Псковской дивизии

11:34, 15 февраля 2019, ПАИ

В прошлом году в 76-ую десантно-штурмовую дивизию, дислоцированную в Пскове, на службу по контракту были направлены около 100 человек. Об этом сообщил специалист по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на службу по контракту в Псковской области Дмитрий Зайцев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 15 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Зайцева, в прошлом году в приоритете были части западного военного округа, куда псковский пункт по отбору на военную службу отправил более 200 человек. Один житель региона пожелал служить на острове Новая Земля, где, как отметил начальник пункта отбора Валерий Бартенев, больше зарплата, действует повышающий коэффициент довольствия.

Дмитрий Зайцев добавил, что псковичей привлекают должности «механик-водитель», «командир отделения», «водитель», «наводчик».