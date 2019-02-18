Условный срок получил житель Локнянского района за изготовление и хранение обреза

13:30, 18 февраля 2019, ПАИ

К 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года приговорил суд 31-летнего жителя Локнянского района, который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Локнянского района.

В суде установлено, что подсудимый не имеющий разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и боеприпасов к нему, в марте 2018 года в своём доме при помощи пилки по металлу изготовил обрез одноствольного охотничьего ружья, то есть укоротил часть ствола одноствольного охотничьего ружья «ИЖ-К» 16 калибра до длины 456 мм. До 18 декабря 2018 года мужчина хранил обрез у себя.

Приговор суда не вступил в законную силу.