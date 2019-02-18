Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский филиал Академии ФСИН РФ и реготделение Ассоциации юристов России

16:22, 18 февраля 2019, ПАИ

Псковский филиал Академии ФСИН России и региональное отделение Ассоциации юристов России подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала академии.

Соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на пять лет, включает в себя оказание юридической клиникой Псковского филиала академии правовой помощи малоимущим гражданам на безвозмездной основе на территории регионального отделения Ассоциации юристов России.

Свои подписи под документом поставили начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин и председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Валентина Николаева.

В пресс-службе академии отметили, что юридическая клиника из числа преподавателей и курсантов долгие годы плодотворно взаимодействует с общественной организацией, не только оказывая на безвозмездной основе правовую помощь социально незащищенным гражданам, но и проводя совместно общественно-значимые мероприятия.

«С подписанием официального соглашения о сотрудничестве с Псковским филиалом Академии ФСИН России у регионального отделения Ассоциации юристов связаны наилучшие ожидания: результативная работа по предоставлению квалифицированной юридической помощи наибольшему количеству нуждающихся в ней людей, содействие в решении социальных проблем, повышение правовой культуры среди жителей Псковской области», – сказала Валентина Николаева.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил воспитательную роль работы юридической клиники. «Курсанты и студенты, сталкиваясь с человеческими проблемами, учатся быть неравнодушными к бедам и чаяниям людей. А знания и практические навыки, которые они приобретают при работе в юридической клинике, являются важным инструментом для разрешения проблем граждан», – сказал Дмитрий Панарин.

В рамках соглашения о сотрудничестве юридической клиникой Псковского филиала Академии ФСИН России бесплатные юридические консультации малоимущим гражданам будут оказываться по адресу: улица Ленина, дом 7. Юридическая клиника начнет свою работу с 6 марта. Время приема граждан – каждую среду с 16:00 до 18:00. Предварительная запись по телефонам: 29-10-95, 8-953-235-67-67.