Крышу дома № 14 на Октябрьском проспекте в Пскове отремонтируют при наступлении положительной температуры

17:44, 18 февраля 2019, ПАИ

В Пскове крышу дома № 14 на Октябрьском проспекте отремонтируют при наступлении положительной температуры воздуха в течение двух недель. Об этом заявил представитель подрядной организации в ходе осмотра протечек в кровле дома, на которые пожаловались жильцы квартир верхних этажей, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе осмотра крыши, сегодня, 18 февраля, в котором приняли участие представитель регионального оператора - Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Псковской области Андрей Анисимов и представители подрядной организации, были выявлены 2 протечки. По словам Андрея Анисимова, последний раз капитальный ремонт дома специалисты проводили в 2018 году.

Представитель Фонда капитального ремонта также рассказал, что 4 февраля, после жалоб жильцов квартир верхних этажей, у которых начало заливать потолок и стены, был составлен соответствующий акт. По итогам сегодняшнего осмотра проблемных мест в крове здания будет составлен новый акт, по которому подрядчик должен устранить замечания.

Андрей Анисимов заявил, что причина протечки крыши кроется в скрытых дефектах, которые невозможно было выявить во время приемки работ по капремонту, они обнаружились только во время эксплуатации. Он также подчеркнул, что если будет установлен факт недобросовестной работы подрядчика, то он должен будет выполнить все работы за свой счет, а также возместить ущерб жильцам квартир.

«Сейчас погода устаканится и у подрядчика будет время», - заверил Андрей Анисимов.