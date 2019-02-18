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Общество

Профком студентов ПсковГУ: Конкурс «Лидер года» - уникальная площадка для вуза

«Конкурс «Лидер года» является уникальной площадкой для опорного вуза», - уверена председатель профкома студентов Псковского государственного университете Алена Козлова. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом она заявила на презентации конкурса в Центре студенческих инициатив.

«Технологии требуют от нас молодых, энергичных и квалифицированных специалистов. Благодаря конкурсу вы можете получить новые компетенции, развить уже имеющиеся», - отметила Алена Козлова.

По её словам, конкурс позволит закрепить навыки командной работы, научиться социальной ответственности, позволит быть конкурентоспособными, развить нужные компетенции. «Я думаю, что проведение конкурса станет доброй традицией», - подытожила она.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта

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