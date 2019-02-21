Елена Полонская: Родители жалуются на чипсы и лимонад в буфетах псковских школ

18:27, 21 февраля 2019, ПАИ

Родители жалуются, что в буфетах псковских школ продают чипсы и лимонады. Об этом сообщила региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», заместитель секретаря регионального отделения партии, заместитель главы Пскова Елена Полонская в ходе круглого стола по мониторингу обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, которое проходил в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», сегодня, 21 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская поинтересовалась, в какой стадии находится дополнительное питание в буфетах псковских школ.

Начальник Управления образования Пскова Анна Кузыченко пояснила, что коммерческие буфеты согласовывают меню с Роспотребнадзором и получают согласие гордумы на место в аренду. «Меню в школах должно соответствовать нормам СанПиНа. В процессе оно модернизируется, но оно должно быть на совести предпринимателя и руководителя образовательного учреждения», — заявила она. Анна Кузыченко подчеркнула, что руководитель образовательного учреждения должен отвечать не только за образовательный процесс, но и за все процессы, которые происходят на территории школы.

Начальник отдела санитарного надзора управления Ропотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина отметила, что перечень буфетной продукции сначала проходит процедуру согласования в ведомстве. «В нем нет запрещенных продуктов», - уточнила она.

Жанна Брябрина также рассказала, что псковичи жалуются в ведомство на установку кофейных автоматов, но позже владельцы кофемашин придумывают уловки, заявляя, например, что это не кофе, а кофейные напитки. «Из-за установки подобных автоматов может сократиться охват питанием школьников, поскольку ребенок из-за интереса будет тратить деньги на кофе», - считает Жанна Брябрина.