До 1 июня поручил губернатор возвести остановочный павильон на дороге Великие Луки – Невель

17:49, 22 февраля 2019, ПАИ

До 1 июня поручил губернатор Псковской области возвести павильон на остановке «Дачи» на дороге Великие Луки – Невель в Великолукском районе. Такое распоряжение он дал в ходе приёма граждан 22 февраля, на который пришёл великолучанин с соответствующей просьбой, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мужчина пояснил, что сейчас остановка вообще не оборудована, при этом ею пользуется большое количество дачников, в том числе пожилых. Он попросил обустроить там крытый павильон.

Исполняющий обязанности председателя Комитета Псковской области по транспорту Борис Елкин пообещал, что павильон будет сделан к 30 июня, а работы начнутся с наступлением положительных температур. На это Михаил Ведерников ответил, что закончить строительство павильона нужно до 1 июня.