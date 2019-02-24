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Культура

С 1 по 25 марта в Пскове пройдет выставка работ французских фотографов

С 1 по 25 марта в Пскове пройдет выставка работ французских фотографов «Лучшие фотографы Лазурного побережья». По словам одного из организаторов выставки, фотографа Игоря Соловьева, такое мероприятие направлено на популяризацию авторов за пределами своей страны, пишет «Комсомольская правда - Псков».

Всего на выставке будет представлено 50 работ с французской ривьеры. Их авторами стали более 20 фотохудожников. Снимки разместят в рамках, после чего они предстанут перед зрителями в спортивно-развлекательном парке «Простория». Особенностью выставки станет то, что фотографии можно будет приобрести.

Выставка открыта и для других мастеров фотографий. Для участия нужно связаться с организаторами выставки.

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