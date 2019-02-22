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«Псков-747» получил «бронзу» XX зимнего футбольного турнира среди команд Северо-Запада

Футбольный клуб «Псков-747» получил «бронзу» XX зимнего турнира межрегионального объединения региональных спортивных федераций по футболу «Северо-Запад». Как сообщается в официальной группе команды «ВКонтакте», турнир проводился во время перерыва в первенстве России в зоне «Запад».

В заключительном матче псковичи обыграли воспитанников спортивной школы «Зенита». Полузащитника псковичей Андрея Почипова признали лучшим на турнире.

6 апреля «Псков-747» возобновит выступления в первенстве России в зоне «Запад» выездным матчем с «Коломной».

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