Готовить рыбные блюда советует сегодня народный календарь

09:21, 25 февраля 2019, ПАИ

25 февраля православные вспоминают митрополита Алексия — государственного деятеля и дипломата, жившего в XIV веке. Как пишет сalend.ru, в церковных текстах он именуется митрополитом Московским и всея России, чудотворцем.

На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи. Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок; чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.

В день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) — будешь с деньгами на Масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее.

По погоде примечали: чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.