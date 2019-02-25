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Турнир по классическому русскому жиму пройдёт в Пскове 10 марта

10 марта в Пскове состоится турнир по классическому русскому жиму, сообщили Псковскому агентству информации организаторы соревнований. Юноши и женщины будут жать штангу весом 35 кг, юниоры — весом 45 кг. Для мужчин предусмотрены две номинации — вес штанги 55 кг и 100 кг.

Судьями соревнований будут обладатели титулов «Элита русского жима» Игорь Ильиных (главный судья) и Елена Демченкова (боковой судья).

Соревнования пройдут в фитнес-клубе «Рекорд» по адресу: Псков, улица Владимирская, 7в. Взвешивание и регистрация запланированы с 10:00 до 11:00. Начало соревнований - в 12:00. Стартовых взносов нет.

Классический русский жим — это вид спорта, в котором спортсмены жмут штангу определенного веса максимальное количество раз с фикацией выпрямления рук в верхней точке. Допускается (и даже приветствуется) отбив штанги от груди. Запрещается отрыв таза от скамьи. Упражнение выполняется в течение 5 минут строго под счет судьи. Во время выполнения упражнения разрешается два отдыха со штангой на груди без отрыва кистей рук от грифа.

Результат определяется в виде коэффициента атлетизма (КА), который расчитывается следующим образом: количество раз умножается на вес штанги и делится на собственный вес спортсмена. Победитель в номинации определяется по наибольшему КА.

Русский жим не входит в единую всероссийскую спортивную классификацию, однако история Федерации русского жима насчитывает уже более 10 лет. В связи с низкой травмоопасностью популярен среди молодежи и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Наибольшее развитие получил на территории России и Белоруссии. 

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