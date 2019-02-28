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Общество

Матвиенко предложила подумать о переходе на платное обучение будущих юристов и экономистов

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила задуматься о переводе обучения юристов и экономистов на платную основу. Эту инициативу глава Совета Федерации выдвинула в обращении к участникам Санкт-Петербургского Международного форума труда, передает ТАСС.

«В общей структуре вакансий растет доля административного и рабочего персонала, представителей сфер транспорта и логистики. Между тем, количество юристов и экономистов в высших учебных заведениях не уменьшается, несмотря на то, что спрос на эти специальности за последние годы значительно снизился. Возможно, стоит задуматься над тем, чтобы перевести обучение этим профессиям на платную основу», - говорится в обращении Матвиенко, которое зачитал на форуме в четверг глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

В обращении также отмечается, что в 2018 году только 27% работодателей повышали или индексировали зарплату своих сотрудников, при этом 55% - не повышали. Самые высокие зарплаты фиксируются в области IT, строительства, производства, транспорта и логистики, самые низкие - в медицине, фармацевтике, рекламе.

Пленарное заседание в день открытия форума было посвящено взаимосвязи человеческого капитала, цифровизации и производительности труда.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Его основной темой является развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста. Организаторы Форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет и компания «Экспофорум-Интернэшнл», мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты.

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