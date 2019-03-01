Способ редактировать человеческие клетки нашли в России

20:43, 01 марта 2019, ПАИ

Российские учёные нашли способ редактировать человеческие клетки, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора медико-генетического научного центра Минздрава, главного генетика страны Сергея Куцева.

«Мы существенно продвинулись в редактировании генома при муковисцидозе. Получен очень хороший результат — около 10% клеток можно отредактировать. Кажется, что мало, но это лучший результат в мире», — заявил специалист.

По словам эксперта, в будущем врачи будут брать живые ткани пациента, устранять в них генетические аномалии и трансплантировать их обратно в тело человека. Обновленные таким образом клетки восстановят функции организма. Метод позволит влиять на инфекционные, наследственные и даже онкологические заболевания.