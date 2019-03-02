Искать воров, гадать и предсказывать погоду советует сегодня народный календарь

11:46, 02 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 2 марта, отмечается день памяти двух святых - праведной старицы Мариамны и великомученика Феодора Тирона, сообщает портал CALEND.RU.

Святому Феодору на Руси молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди. Краденое также разыскивали и при помощи особых обрядов. Например, когда хотели узнать имя вора, брали решето и втыкали в него ножницы, а в их кольца вдевали указательные пальцы рук. Эту конструкцию держали на весу, произнося имена подозреваемых. Если решето вдруг поворачивалось – это указывало на вора.

К святой Мариамне люди обращались с просьбой защитить от проделок кикиморы. Она, по мнению крестьян, больше всего вредила пряхам и ткачихам - путала пряжу и разматывала клубки. В день Мариамны женщины произносили на вечерней заре заговоры против кикиморы. Для максимального эффекта обряд следовало повторить спустя две недели.

Мариамнин день, заканчивающий период зимних свадебных недель, считался подходящим для гадания. Девицы выходили на улицу и смотрели: если идет женщина, значит, та, которая гадает, замуж в этом году выйдет. А вот в небо смотреть было крайне нежелательно: если в этот вечер увидеть падающую звезду – будет означать тяжелую болезнь или даже смерть.

На Федора и Мариамну подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь – обилие хлеба и льна.