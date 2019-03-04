Включения опочанина в список детей-сирот добилась районная прокуратура

17:22, 04 марта 2019, ПАИ

В Опочецком районе прокуратура добилась включения в список детей-сирот для получения жилья молодого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В нарушение требований федерального законодательства жилищная комиссия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отказала молодому человеку во включении его в список детей-сирот в связи с отсутствием права на обеспечение жилым помещением. Прокурор района обратился в Псковский городской суд с исковым заявлением об обязании Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области включить сироту в указанный список.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.