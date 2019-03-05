Женские пожелания к 8 Марта совпали с мужскими идеями

10:05, 05 марта 2019, ПАИ

Мужчины планируют дарить на 8 Марта ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты, что совпадает с пожеланиями женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой исследование сервиса объявлений «Авито».

Были опрошены примерно 1,5 тысячи мужчин. Согласно полученным данным, в этом году поздравлять с Международным женским днем собираются 90% опрошенных мужчин. Это на 5% больше, чем в прошлом году.

В исследовании сообщается, что женщины на 8 марта хотели бы в первую очередь получить ювелирные украшения (43%), косметику и парфюмерию (34%), подарочные сертификаты (22%), а также бытовую технику и путевку (по 18%). Мужчины хорошо угадывают пожелания прекрасного пола, они как раз собираются дарить косметику и парфюмерию (35%), ювелирные украшения (31%), подарочный сертификат (21%) и бытовую технику (15%).

Еще три процента мужчин подарят автомобили. Участники исследования поделились и собственными вариантами подарков, среди них, кроме цветов: «билет на спектакль/концерт/в кино», «прыжок с парашютом», «портрет президента в рамке», «забота и внимание», «поход в KFC», «набор для хобби», «электромассажёр», «игрушка», «клатч», «деньги», «поход в ресторан» и «конфеты».

34% мужчин сообщили, что на подарок они выделили от 1 тысячи рублей до 3 тысяч рублей, 20% - до 1 тысячи рублей, 19% - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Около 11% собираются потратить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Отдать за подарок больше 10 тысяч готовы 6%. Остальные 11% пока не определились с суммой.