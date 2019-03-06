В акции «Под отцовским крылом» поучаствовали студенты Псковского колледжа искусств

18:18, 06 марта 2019, ПАИ

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в акции «Под отцовским крылом», сообщили Псковскому агентству информации в колледже.

В рамках акции, инициатором которой стало Псковское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России», состоялась встреча студентов с подполковником ВДВ в запасе Геннадием Голубковым.

Он рассказал ребятам о себе, своём опыте воспитания детей, поделился представлениями о роли семьи, средств массовой информации в современном обществе. Геннадий Голубков отметил, что каждый человек, должен ставить себе в жизни чёткие цели и высокую профессиональную планку.

Добавим, что акция «Под отцовским крылом» нацелена на повышение статуса и ответственности отца за семью и воспитание детей, признание роли отца в семье и в российском обществе.