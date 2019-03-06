Директор «Титан-Полимера»: Мы готовы, чтобы не только российские, но и иностранные специалисты оценили экологичность завода

13:49, 06 марта 2019, ПАИ

Директор ООО «Псковский завод «Титан-полимер» Герман Петрушко заявил о готовности пригласить не только российских, но и иностранных специалистов, чтобы они оценили экологичность производства. Об этом с сессии Собрания Псковского района, которая проходит сегодня, 6 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Герман Петрушко также сообщил, что закупать сырьё – гранулы – предприятие намерено в Индии или Европе, поскольку в России их никто не производит, а вот поставки этиленгликоля, скорее всего, будут из Нижнего Новгорода.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

Предприятие ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» зарегистрировано 14 февраля 2018 года с целью реализации проекта импортозамещающего производства полиэтилентерефталата и переработки полимеров.

14 февраля этого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Основу производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» составят технологические установки по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ-гранул), переработке полимеров для получения продукции из них (БОПЭТ-пленок). При выпуске продукции планируется использовать непрерывные и периодические схемы производства, что позволит до 2022 года постепенно довести объемы производства ПЭТФ-гранул до 210 тыс. тонн в год, а производство БОПЭТ-пленок – до 70 тыс. тонн в год.

Общий объем инвестиций составляет порядка 13 млрд рублей. Количество новых рабочих мест составит около 500, а с учетом смежных производств — порядка 2,5 тысяч рабочих мест.

В перспективе планируется совместно с Псковским государственным университетом и Российской Академией наук создать в «Моглино» Научно-технический центр для подготовки собственных кадров и дальнейшего развития комплекса.

Ожидается, что завод «Титан - Полимер» будет представлять интерес для предприятий из смежных отраслей. По мнению специалистов, это создаст платформу для развития малого и среднего бизнеса в регионе.