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Общество

Псковичи сразятся в «Блинном поединке» 10 марта

10 марта с 12:30 до 15:00 в Пскове в рамках Масленичных гуляний на сцене возле памятника княгине Ольге на Октябрьской площади состоится благотворительная акция «Блинный поединок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Приглашенные гости, известные люди в городе, представители власти, бизнеса и СМИ будут соревноваться в выпекании блинов, которые продадут на аукционе. Каждый участник акции, приготовивший блин на сцене или купивший его, получит в подарок продуктовую корзину от партнеров-производителей.

Сбор средств будет направлен в Псковский Детский фонд для четырехлетнего мальчика Андрея Пронина с врощенным вывихом бедра, которому предстоит операция. Мальчику необходимо 110 000 рублей для изготовления специального послеоперационного ортеза для ходьбы.

Акция будет проходить при поддержке Управления культуры администрации города Пскова.

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