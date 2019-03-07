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Общество

VII-й фестиваль детского и молодежного хореографического творчества «Праздник танца - 2019» пройдёт в Пыталовском районе 8 марта

8 марта в 13:30 в Пыталовском районе состоится 7-й фестиваль детского и молодежного хореографического творчества «Праздник танца — 2019». Мероприятие пройдет в Доме культуры в поселке Белорусский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В фестивале примут участие 18 коллективов (189 детей) из учреждений Пыталовского, Красногородского, Пушкиногорского, Островского районов и приграничных районов Латвии (Красава, Балтинава и Балви).

Целями и задачами фестиваля являются развитие детского и молодежного хореографического творчества, обмен опытом между участниками фестиваля, пропаганда танцевального искусства и организация культурного досуга населения района.

Учредитель фестиваля — администрация Пыталовского района. Организатор — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пыталовское досуговое объединение».

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