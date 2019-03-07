Иван Цецерский поздравил псковичек с наступающим Международным женским днем

16:44, 07 марта 2019, ПАИ

7 марта глава Пскова Иван Цецерский посетил образовательные учреждениям города на избирательном округе № 5. Накануне Международного женского дня он поздравил педагогический состав с праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Слова поздравлений от главы города получили сотрудницы детского сада № 14. Иван Цецерский вручил заведующей Майе Жихаревой и женскому персоналу цветы, отметив их большой вклад в дошкольное воспитание маленьких псковичей. «Вы дарите любовь и тепло, передаете детям вечные духовные ценности, - подчеркнул он. - Ваша чуткость, понимание и терпение поистине безграничны».

Глава города поблагодарил женщин за профессионализм и щедрость души и пожелал крепкого здоровья, благополучия и большого личного счастья.

Далее глава Пскова принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 8 марта, который прошёл в средней общеобразовательной школе № 5 имени Героя России М. Н. Евтюхина.

Учащиеся и педагоги подготовили праздничный концерт, в начале которого глава города поздравил директора Наталью Веселкову и учителей с весенним праздником. Он пожелал преподавателям всегда оставаться такими же обаятельными, красивыми и умными. Также глава города поблагодарил педагогов за плодотворную работу и вручил подарки и цветы.

В заключение по традиции глава города побывал на праздничном мероприятии в псковском Доме ветеранов и поздравил женщин с праздником. Он пожелал всем крепкого здоровья и долголетия, хорошего настроения, бодрости духа и вручил весенние букеты. Отдельно он поздравил с двойным праздником Валентину Руденко, у которой сегодня день рождения. Он пожелал имениннице доброго здоровья и радости.