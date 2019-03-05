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Экономика

Международные резервы России достигли 482 млрд долларов США

Международные резервы РФ на 1 марта 2019 года составили 482,8 млрд долларов США, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

За последнюю неделю резервы выросли на 0,5% в результате положительной курсовой переоценки и покупки иностранной валюты.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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