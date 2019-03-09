Узнать чего хотят женщины смогут псковичи сегодня в ТК «ПИК60»
Сегодня, 9 марта, в 14:00 торговый комплекс «ПИК60» в Пскове приглашает всех на праздничную программу «Чего хотят женщины?», посвященную Международному женскому дню, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
В рамках программы пройдут показы одежды от магазинов торгового комплекса, розыгрыши призов и подарков. Специальным гостем программы станет певец Джэхан. Также в программе примет участие вокальная группа «Персики».
Вход - свободный.