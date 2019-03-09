Флаг «Команды 2018» развернули на борту МКС

17:46, 09 марта 2019, ПАИ

На борту Международной космической станции развернули флаг «Команды 2018». Кроме того, российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев записали видеообращение к жителям Псковской области и участникам «Команды 2018». Об этом сообщается на официальной странице проектного офиса «Команды 2018» в соцсети «ВКонтакте».

«Целый год на Международной космической станции нас постоянно беспокоит один вопрос: что происходит в Псковской области? В городах активность 24 на 7, светятся железнодорожные пути, начали летать самолёты. Сегодня, наконец, нам ответили. Оказывается, это вы, жители области и участники проекта «Команда 2018». Нам многое рассказали о вашей работе. И сегодня мы разворачиваем ваш флаг, чтобы вы верили в свои силы и знали: вот настолько всё возможно… Ваш дом – Псковская область. И, как гласит ваш манифест, вы знаете, как сделать его лучше. Предлагаем вам записать видеообращение и рассказать нам, как именно вы планируете для этого действовать. Обещаем посмотреть!», - заявили космонавты.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников торжественно вручил руководителю проектного офиса флаг с печатями Международной космической станции, передал обращение космонавтов и отметил, что у проекта «Команда 2018» есть большая группа поддержки не только на Земле, но и в космосе.