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Общество

Иван Цецерский принял участие в благотворительной акции «Блинный поединок»

Сегодня, 10 марта, на сцене около памятника княгине Ольге на Октябрьской площади Глава Пскова Иван Цецерский принял участие в благотворительном «Блинном поединке».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, начальная стоимость испеченного Главой города блина составила 100 рублей, в ходе аукциона она поднялась до 5 тысяч рублей. А в итоге пскович Вячеслав купил два блина от Ивана Цецерского за 10 тысяч рублей и еще одна псковичка Валерия приобрела один блин за 6 тысяч рублей.

Собранные средства от покупки блинов будут направлены в Псковский Детский фонд для четырехлетнего мальчика Андрея Пронина с врожденным вывихом бедра, которому предстоит операция. Мальчику необходимо 110 000 рублей для изготовления специального послеоперационного протеза для ходьбы.

Акция проходит при поддержке Управления культуры Администрации Пскова.

Напомним, сегодня в Детском парке и на Октябрьской площади в Пскове прошли традиционные масленичные гуляния.

На Октябрьской площади, улице Пушкина и в Детском парке развернулись концертные, торговые и интерактивные площадки: аттракционы на ловкость, силу и скорость для детей и взрослых, анимационные программы и мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы. Кроме того, любой желающий смог попробовать свои силы и покорить масленичный столб.

Также гости праздника смогли поучаствовать в различных играх и состязаниях, узнать о русских народных играх и танцах, масленичных обычаях в других странах и многое другое.

Глава города Пскова Иван Цецерский поприветствовал псковичей на главной сцене на Октябрьской площади и поздравил всех с Масленицей. Он подчеркнул, что Масленица - это теплый семейный праздник, который дарит надежду на добрые перемены и веру в светлое будущее. Глава Пскова выразил уверенность, что с легким сердцем и общими усилиями удастся воплотить в жизнь все задуманное и сделать Псков процветающим, и пожелал всем крепкого здоровья, мира, радости, благополучия, счастья, чтобы начинания всегда были успешны и воплощались в жизнь заветные мечты.

Также в этот день Иван Цецерский, как депутат Псковской городской Думы проконтролировал и оценил подготовку проведения масленичного праздника на своем округе №5 около Дома Офицеров.

Парламентарий поздравил жителей своего округа с праздником и поблагодарил коллектив Дома офицеров за организацию праздничной программы.

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