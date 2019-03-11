Акция «Цветы для автоледи» состоялась в Псковской области

10:35, 11 марта 2019, ПАИ

В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Цветы для автоледи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В частности, в Пскове в поздравлении женщин приняли участие тележурналисты, которые вручили им праздничные открытки, авторский шоколад, а также совместно с сотрудниками Госавтоинспекции подарили им цветы.

В Острове женщинам за рулем вручили авторские открытки, а также передали поздравления в виде стихотворений, посвященных весеннему празднику. В Печорах дорожные полицейские совместно с юными инспекторами дорожного движения подарили женщинам воздушные шары в виде цветов.