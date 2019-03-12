Программу подготовки предпенсионеров под запрос конкретного предприятия готов разработать ПсковГУ
Псковский государственный университет готов разработать программу профессиональной подготовки граждан предпенсионного возраста под запрос конкретного предприятия. Об этом заявила заместитель директора института непрерывного образования ПсковГУ Оксана Негина в ходе пресс-конференции сегодня, 12 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Оксаны Негиной, в вузе есть большой педагогический состав, который способен разработать соответствующие программы. Для реализации привлекаются специалисты, имеющие высокую квалификацию. Кроме того, в вузе реализуется профессиональное обучение, добавила она.
Оксана Негина также подчеркнула, что программы профподготовки рассчитаны на 250-300 часов, таким образом на обучение уходит порядка 3 месяцев.