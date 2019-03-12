Программу подготовки предпенсионеров под запрос конкретного предприятия готов разработать ПсковГУ

11:56, 12 марта 2019, ПАИ

Псковский государственный университет готов разработать программу профессиональной подготовки граждан предпенсионного возраста под запрос конкретного предприятия. Об этом заявила заместитель директора института непрерывного образования ПсковГУ Оксана Негина в ходе пресс-конференции сегодня, 12 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Оксаны Негиной, в вузе есть большой педагогический состав, который способен разработать соответствующие программы. Для реализации привлекаются специалисты, имеющие высокую квалификацию. Кроме того, в вузе реализуется профессиональное обучение, добавила она.

Оксана Негина также подчеркнула, что программы профподготовки рассчитаны на 250-300 часов, таким образом на обучение уходит порядка 3 месяцев.