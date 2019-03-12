Введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч поддержали в ГИБДД

22:13, 12 марта 2019, ПАИ

Условия для снижения до 10 км/ч порога для штрафов за скорость могут сложиться в 2020-2021 годах. Такое мнение высказал журналистам начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что если мы в 2019 году примем конструктивное решение, то за период полутора лет это в принципе сделать можно», - отметил он.

Михаил Черников подчеркнул, что для принятия решения о снижении порога штрафов необходимо проинспектировать все дороги. В частности, на некоторых из них максимально разрешенную скорость можно увеличить. Глава ГИБДД заявил, что это инспектирование уже ведется. Кроме того, регионы должны подготовить проекты организации дорожного движения в городах и проекты организации перевозок общественным транспортом. «Я думаю, что в принципе это реально реализовать за 2019-2020 годы», - заключил он.

Михаил Черников также заявил, что поддерживает снижение с 20 км/ч до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф. «Конечно, поддерживаем, - подчеркнул он. - Это необходимо делать».

По словам Михаила Черникова, сейчас водители получают штрафы лишь тогда, когда превышают установленную скорость на 20 и более км/ч. Он подчеркнул, что превышение скорости на каждый 1 км/ч увеличивает риск смерти в результате столкновения с такой машиной на 3%. Таким образом, превышение скорости на 20 км/ч увеличивает риск смерти на 60%.

Напомним, ранее Минтранс и МВД предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за превышение скорости на 10 км/ч водителями автотранспорта.