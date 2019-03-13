36 млн без совести и страха

18:15, 13 марта 2019, ПАИ

Почти 36 млн за 5 лет заработала семья Ульяны Михайловой на профсоюзных активах в ходе незаконной предпринимательской деятельности. В ближайшее время лидера псковского областного совета профсоюзов могут взять под стражу, пишут СМИ.

Незаконным предпринимательством Михайлова занималась вместе со своим мужем, которого она назначила руководителем санатория «Хилово», говорится в статье. Схема заработка проста. Облсовпров рекламировал курорт и продавал туда туры, разумеется, не бесплатно. В 2015-м помощь областного совета профсоюзов обошлась санаториям и базам отдыха в 25 млн рублей. Сегодня, когда государство беспощадно борется с коррупцией, сотни подобных историй по всей стране получили широкую огласку, а их фигуранты отправились за решетку.

Государство дает посыл – неприкасаемых больше нет. Общественная деятельность и самореклама не освобождает от уголовной ответственности.

Теперь компетентным органам предстоит внимательно изучить профсоюзную деятельность Михайловой. Ведь, среди активов облсовпрофа огромное количество санаториев и баз отдыха. Как отмечают СМИ, профсоюзы должны заниматься защитой интересов рабочих, а не финансовыми махинациями, попадающими под статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и статью 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». По словам юристов, если вина Михайловой будет доказана, она может отправиться в тюрьму на 10 лет.