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Общество

В Великолукском медколледже завершился начальный этап Всероссийской олимпиады профмастерства будущих медсестёр

В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Псковской области «Великолукский медицинский колледж» завершился начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности «Сестринское дело». Как сообщили Псковскому агентству информации в образовательном учреждении, мероприятие проходило в в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №197 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год».

Победителями признаны: Магомедкамилова Заира, получившая 24,0 балла по итогам состязаний, Зарайская Виктория - 22,2 балла и Пугачева Мария - 18,8 балла.

Профессиональное жюри олимпиады и администрация Великолукского медицинского колледжа отметили высокий уровень подготовки участников, что становится традиционным в совместной учебной работе студентов и педагогов колледжа.

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