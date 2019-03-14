Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта

09:28, 15 марта 2019, ПАИ

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается сегодня, 15 марта. Как пишет портал calend.ru, решением ООН проведение этого дня приурочено к годовщине выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1962 году.

Тогда в выступлении президента были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным.

Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей. И с тех пор проводится ежегодно, причём мероприятия Дня каждый год посвящены определённой теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.

В России День защиты прав потребителей получил признание после принятия Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля1992 года. В Законе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственная и общественная защита их интересов, а также определяется механизм реализации этих прав.

Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений — большинство всех реально работающих в России организаций по защите прав потребителей. За эти годы более миллиона обратившихся в СПРФ граждан, чьи потребительские права были нарушены, получили квалифицированную юридическую помощь.

Также в последние годы в мероприятиях, посвященных Дню защиты прав потребителей, участвуют и региональные Управления Роспотребнадзора РФ. Уже традиционно во многих российских городах специалистами данного органа проводятся «горячие линии» и пресс-конференции по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.