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Общество

Всеармейский конкурс «Полярная звезда» пройдёт в Пскове с 14 по 26 апреля

Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения «Полярная звезда» пройдет в период с 14 по 26 апреля на территории Псковской области на учебно-материальной базе десантно-штурмового соединения ВДВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В конкурсе примут участие лучшие представители подразделений специального назначения ВДВ. В ходе состязаний разведчики будут соревноваться за право представлять Российскую Федерацию на международном этапе Армейских международных игр - 2019.

Программа конкурса состоит из шести этапов, включающих прыжки на точность на управляемых парашютных системах типа «крыло» в составе группы, преодоление «Тропы разведчика», огневую подготовку, тактическую медицину.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» пройдет с 3 по 17 августа  на территории Белоруссии. 

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