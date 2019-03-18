Зампрокурора области примет жителей Струг Красных 28 марта
28 марта с 17:00 заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков проведет личный прием граждан в прокуратуре Стругокрасненского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры региона.
Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Стругокрасненского района Антону Куприкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу. Мероприятие состоится по адресу: Струги Красные, улица Павлина Виноградова, 3.