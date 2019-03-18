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Общество

Память Ильи Коровина почтили сотрудники ОМОН в деревне Жидилов Бор Псковского района

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в памятном митинге, посвящённом подвигу Героя Советского Союза Ильи Коровина, в деревне Жидилов Бор Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В мероприятии также приняли участие руководители Псковского района, ветераны Великой Отечественной войны, поисковики, жители близлежащих деревень и школьники.

На воинском захоронении «Жидилов Бор» покоится прах более 300 красноармейцев. «В годы Великой Отечественной войны в окрестностях шли кровопролитные бои. Здесь же совершил подвиг Герой Советского Союза Илья Коровин, который во время сражения закрыл собой пулеметный дзот, чтобы однополчане смогли выполнить поставленную задачу», – рассказали в пресс-службе. 

В завершение памятного митинга была отслужена заупокойная лития. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память Ильи Коровина минутой молчания.

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