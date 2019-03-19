0
17:54
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
17:50
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
17:38
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
17:32
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
17:05
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
15:50
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
15:22
Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр
Еще новости
Общество

Очевидцев произошедшего 28 февраля в Пскове ДТП ищет полиция

Полиция Пскова разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 28 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Около 16:30 во дворе дома № 29/31 на Рижском проспекте неизвестный водитель сбил 56-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.

Стражи порядка просят граждан, которые стали свидетелями произошедшего или располагают какой-либо информацией об этом ДТП, обратиться по телефонам 29-25-82, 29-25-83 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
19 марта 2019
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
19 марта 2019
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
19 марта 2019
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
19 марта 2019
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
19 марта 2019
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
19 марта 2019
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
19 марта 2019
Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта
19 марта 2019
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта

Идет загрузка...