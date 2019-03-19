Очевидцев произошедшего 28 февраля в Пскове ДТП ищет полиция
Полиция Пскова разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 28 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Около 16:30 во дворе дома № 29/31 на Рижском проспекте неизвестный водитель сбил 56-летнюю женщину и скрылся с места ДТП.
Стражи порядка просят граждан, которые стали свидетелями произошедшего или располагают какой-либо информацией об этом ДТП, обратиться по телефонам 29-25-82, 29-25-83 или 02.