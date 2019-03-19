Житель Бежницкого района осуждён за угон

21:04, 19 марта 2019, ПАИ

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Бежаницкого района обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в суде установлено, что обвиняемый в июле 2018 года совершил неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, т.е. совершил угон автомобиля принадлежащего потерпевшему.

Приговором Бежаницкого районного суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.