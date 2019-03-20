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Общество

Выездной флюорограф будет работать в Пскове 22 марта

22 марта в Пскове будет работать выездной флюорограф. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

Флюорографическое обследование легких любой желающий может пройти бесплатно. При себе нужно иметь паспорт и полис.

Время работы - с 9:00 до 13:00 часов

Выездной флюорограф расположен на улице Алёхина, 10 и на улице Н. Васильева, 83а.

Справки по телефонам: 53-49-42 (приемная главного врача), 53-62-14 (отделение профилактики). 

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