Великолукские заключеные будут делать велостоянки
Заключённые великолукской исправительной колонии № 5 приступят к изготовлению велостоянок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, соответствующие договоры на общую сумму 10 тысяч рублей заключены между отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции колонии и администрацией Великих Лук.
В конце февраля, в частности, подписаны договоры на изготовление велостоянки на восемь мест для спортивно-оздоровительного комплекса «Айсберг» и такой же велостоянки на восемь мест для спортивной школы «Экспресс».