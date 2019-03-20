Великолукские заключеные будут делать велостоянки

12:55, 20 марта 2019, ПАИ

Заключённые великолукской исправительной колонии № 5 приступят к изготовлению велостоянок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, соответствующие договоры на общую сумму 10 тысяч рублей заключены между отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции колонии и администрацией Великих Лук.

В конце февраля, в частности, подписаны договоры на изготовление велостоянки на восемь мест для спортивно-оздоровительного комплекса «Айсберг» и такой же велостоянки на восемь мест для спортивной школы «Экспресс».