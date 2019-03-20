Сергей Пасечник станет кандидатом от КПРФ на выборах в Великолукскую гордуму
Предприниматель Сергей Пасечник будет выдвинут кандидатом от псковского регионального отделения КПРФ в депутаты Великолукской городской Думы на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №14. Такое решение было принято в ходе тайного голосования на заседании бюро Комитета Псковского областного отделения КПРФ сегодня, 20 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе реготделения партии.
На заседании присутствовал представитель Избирательной комиссии области.
Дополнительные выборы депутата в Великолускую гордуму пройдут 26 мая.