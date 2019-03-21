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Общество

Ледовая разведка не выявила открытых участков воды на Чудском озере

Ледовая разведка 20 марта не выявила открытых участков воды на Чудском озере, толщина льда повсеместно составляет 35-38 сантиметров. Как стало известно Псковскому агентству информации, на Псковском озере от устья реки Великой в направлении деревни Жидилов Бор и островов Залита и Белова средняя толщина льда пока 30 сантиметров. Трещин и заломов там не наблюдается.

На реке Великой от Снятной Горы до поселка Писковичи Псковского района лед с частыми промоинами, до деревни Муровицы - чистая вода. В устье реки до выхода в озеро – вода, местами ледяные поля различной площади.

Повсеместно лед имеет рыхлую структуру. На водоемах области наблюдается разрушение ледяного покрова.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уровни воды на гидропостах на водоемах Псковской области значительно ниже критических отметок. По данным ЕДДС муниципальных образований Псковской области подтопления отсутствуют.

Напомним, с 8 марта запрещён выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер. Соответствующее распоряжение приняла региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Документ подписал председатель комиссии губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Запрет связан с повышением температуры воздуха и начавшимся процессом таяния льда.

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