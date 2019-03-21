Число безналичных платежей растёт в России

11:00, 22 марта 2019, ПАИ

В России растёт число безналичных платежей. В 2018 году граждане расплатились картой почти на 20 трлн рублей — эта сумма стала рекордной. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности такого способа оплаты, пишет газета «Известия».

Эксперты считают, что основной причиной роста расчетов по безналу является удобство и скорость этого способа. Кроме прочего, расплачиваясь картами можно копить бонусы и кешбэк.

С другой стороны, по их мнению, еще большему росту безналичных платежей в России мешает высокая комиссия за эквайринг, которая может достигать 3%, а также тот факт, что треть экономики страны находится в «тени».