Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Великих Луках в этом году

17:39, 22 марта 2019, ПАИ

В этом году в Великих Луках построят еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открытого типа. Соответствующее извещение о проведении аукциона для определения подрядчика опубликовано на официальном сайте Госзакупок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Начальная максимальная цена контракта составляет около 25 млн рублей. Строительство ФОКа будет финансироваться из средства федерального и областного бюджетов.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут расположены универсальная площадка для спортивных игр и футбольный стадион, который можно будет использовать зимой как каток для хоккея. Кроме того, в ФОК можно будет заниматься легкой атлетикой.

Комплекс возведут по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Министерством спорта РФ в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Оно разместится в непосредственной близости к общеобразовательной школе № 12 и детско-юношеской спортивной школе № 3 «Олимпия».

Это не единственный спортивный объект, который появится в Псковской области в этом году. Современные спортивные площадки также будут построены в Новоржевском и Плюсском районах. Проекты буду реализованы во взаимодействии администрации области, Минспорта и партии «Единая Россия».

Кроме того, при участии Федерации воркаута России в районах установят 100 мини-площадок для занятий уличной гимнастикой.

Что касается Великих Лук, то в октябре прошлого года там открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг» с катком и бассейнами, который был возведен по инвестиционной программе «Газпром-детям», и сдан Центр подготовки велосипедистов.

Как отмечал ранее губернатор Михаил Ведерников, цель модернизации и развития спортивной инфраструктуры — привлечение больше числа жителей региона к занятиям физкультурой и спортом и популяризация семейного досуга. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно заявлял о важности строительства подобных объектов в муниципальных образованиях для привлечения к занятию спортом максимального числа жителей.