Мастер-класс провели экоактивисты в Пскове

20:15, 25 марта 2019, ПАИ

25 марта в Псковском городском молодежном центре в рамках «Недели экологии» экоактивисты провели мастер-класс для учащихся псковских школ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, участницы экологического слёта «Зелёная планета», который состоялся летом 2018 года, Дина Перевозчикова и Виктория Посадская рассказали ребятам о том, что такое экология и какие экологические привычки помогут сократить количество мусора.

Девушки рассказали о своем опыте внедрения экопривычек в повседневную жизнь горожанина, поиграли со школьниками в загадки о полезных и вредных для экологии привычках. Всем, кто пришел на лекцию Дина Перевозчикова и Виктория Посадская подарили экомешочки ручной работы и наглядно показали, как их применять, разложив в них фрукты.