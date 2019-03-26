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Общество

Новая технология нанесения разметки будет применяться в Псковской области

В Псковской области будет применяться новая технология нанесения разметки - холодным пластиком. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании администрации региона сегодня, 26 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников добавил, что с подрядчиками достигнута договоренность о нанесении разметки в рамках содержания дорог. Современным способом будут обозначены пешеходные переходы и разделительные полосы, а разметку на обочины планируется наносить краской. По словам главы региона, если такой формат будет рабочим, работа продолжится, если нет - вся разметка будет наноситься пластиком. «Чтобы вместе с дождями разметка не уходила с дорог», - пояснил он. 

Также губернатор напомнил, что в последние месяцы началась активная фаза реализации национальных проектов, в том числе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Михаил Ведерников подчеркнул, что качество дорог не устраивает жителей области, и отметил, что совещания по данной теме будут регулярными.

Кроме того, будет вестись работа с платными автодорогами. Губернатор подчеркнул, что для жителей области они должны быть бесплатными.

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